Herec Lubomír Kostelka je ve velmi vážném stavu v nemocnici

„Pan Kostelka byl před týdnem převezen z Rehabilitační kliniky Malvazinky s těžkým srdečním selháním do Motola na Kardiologickou kliniku na koronární jednotku. Zde se přes veškeré úsilí a intenzivní léčbu rozvinul oboustranný zápal plic, který často u seniorů komplikuje už tak primárně závažný stav,“ sdělil iDNES.cz hercův syn Martin Kostelka, který je dětským kardiochirurgem.

„Z tohoto důvodu je prognóza velmi špatná a není možnost ji zvrátit. Stav vědomí se také zhoršuje každým dnem, což je na druhou stranu milosrdné, protože si bezvýchodnost svého stavu neuvědomuje,“ dodal Martin Kostelka.

„Ještě před třemi nedělemi si samostatně hospodařil na svém statku v Kamberku v blízkosti Blanických rytířů a teď odchází za svými kamarády, kteří tento svět opustili před ním.“

Loni v únoru herec Lubomír Kostelka pro Magazín DNES promluvil o svých zdravotních neduzích. Přestože ho média v minulosti už pohřbívala, ze všech zdravotních neduhů se pokaždé dostal.

„Když odmyslím, že beru fůru prášků na vysoký tlak, tak to jde. Pravda, taky nevidím na jedno oko. Zakryju druhé a je tam černá díra. Doktor říkal, že mám zdegenerované oční pozadí. Po úraze jsem kvůli zlomené noze v krčku rok nechodil. Noha mi otekla, že jsem se nemohl dostat ani do kalhot. Veškerá svalovina zmizela, ale už je to docela fajn. Peru si, žehlím, vařím,“ řekl tehdy herec.