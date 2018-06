Kellan Lutz ukázal svaly v reklamě, posiluje kvůli mindráku z dětství

Kellan Lutz přiznal, že byl v dětství hubený a neduživý. A to nebyl jediný mindrák, který měl. Trápily ho i odstávající uši, pro které ho ve škole nazývali Dumbo podle ušatého slona z Disneyho pohádek.

"Byl jsem prostřední dítě. Měl jsem starší bratry, kteří mě bili. To mě posílilo, ale fyzické šikanování se s tím srovnat nedalo… Chci říct, že to byla bratrská láska, ale nemohl jsem starším bratrům říct, že mi ve škole všichni říkají Dumbo, protože by mě bili ještě víc," přiznal Lutz magazínu OK!.

Aby se zbavil posměšků, začal intenzivně posilovat, až se vypracoval na modela. Od toho byl už jen krůček k filmu.

Lutz si teď na své začátky v modelingu zavzpomínal v kampani pro Dylana George, v níž má tmavý přeliv na vlasech stejně jako ve filmové sérii Twilight.