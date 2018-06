Herec Kaiser opustil nemocnici

I když už Oldřich Kaiser může chodit, jeho ošetřující lékař mu doporučil, aby páteř zatím zbytečně nezatěžoval.

Ještě předtím, než komik opustil chirurgii, tak se rozloučil s lékaři a se sestrami, kteří o něj pečovali. "Náklonnost byla vzájemná, a i když se pacient necítil bezprostředně po zákroku nejlépe, tak se mu nálada brzy lepšila a se zdravotníky žertoval," dodala Kadlecová.



A jaký byl Oldřich Kaiser pacient z pohledu Stanislava Tallera, který vedl operační tým během tříhodinového zákroku? "Choval se jako každý jiný pacient, sestřičky si ho oblíbily."



Herce Oldřicha Kaisra, který se před týdnem v Liberci po těžké autohavárii podrobil operaci páteře, lékaři v úterý propustí do domácího ošetřování. Tři měsíce bude rehabilitovat a nosit zpevňující korzet, řekl minulý týden novinářům v liberecké nemocnici jeho operatér Stanislav Taller. "Teprve potom se začne pozvolna vracet do normálního života. Zhruba po roce budeme uvažovat o vynětí kovových materiálů z páteře," uvedl.



Lékaři Kaisrovi během dvouapůlhodinové operace spravili rozdrcený obratel. Podle nich měl mimořádné štěstí: Kdyby páteř byla poškozena o dva obratle výše, nikdy by už nechodil. Protože mícha nebyla poškozena, zranění nezanechá trvalé následky. Kaiser celý týden nedovolil, aby novináři chodili k jeho lůžku. Na tiskovou konferenci minulý týden přišel v doprovodu sestry. Pohublý, bledý a se stopami po šrámech v obličeji obracel všechny dotazy v žert. "Vždycky jsem se chtěl dostat do liberecké nemocnice. Dříve mi to nevycházelo, pak mě napadl tento způsob. Vidíte, vyšlo to," vtipkoval.



Uvedl, že z nemocnice nijak zvlášť nespěchá, protože zdraví dává vždy na první místo. "Minulou neděli jsem měl mít premiéru, ale každý člověk je nahraditelný," poznamenal. O návratu do divadla prý zatím nepřemýšlí. Za důležité považuje především to, aby v jeho těle fungovalo vše tak, jak má. "Přijal bych snad jenom roli v ležící poloze," podotkl.



Kaiser havaroval v pátek 7. září na dálničním sjezdu do Liberce. Nehodu zavinil devětasedmdesátiletý Němec, který vjížděl na dálnici v protisměru. Cizinec podlehl zraněním před příjezdem záchranky. Jeho spolujezdkyně byla těžce zraněna. Herec vyslovil přesvědčení, že nehodu nezavinil německý řidič, ale špatné značení. "Hodně jsem toho najezdil po západní Evropě a Americe a všude jsem se cítil bezpečně. Tady mám někdy problém najít silnici do Prahy, auta v protisměru jsou zcela běžná věc," uvedl.