Herec Josh Hartnett skončil v nemocnici kvůli bolesti břicha

Herec v pondělí pobýval v hotelu Chateau Marmot v Hollywoodu, když ho přepadla bodavá bolest v břiše. Ambulance ho okamžitě převezla na kliniku v Los Angeles, kde zůstal pod lékařským dohledem. Hartnettova mluvčí Susan Patricola v prohlášení uvedla, že se třicetiletému herci ozval problém s trávicími cestami, který ho už trápí delší dobu.

Zdravotní potíže vypukly u herce už před několika měsíci, když hostoval v londýnském divadle West End ve hře Rain Man. Za současné zdravotní komplikace zřejmě může vleklá viróza v žaludku. Hartnettovi se pod lékařským dohledem v nemocnici ulevilo a nyní čeká na konzultaci s doktory.

Sám herec nedávno přiznal, že je pro něj hraní v divadle velice náročné, protože musí vystupovat před živým publikem. "Je to naprosto odlišná zkušenost, než jakou mám s filmem, protože u filmu si odbudeš to svoje a už to nikdy nemusíš dělat," uvedl Hartnett.