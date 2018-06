Šedesátník Jeff Goldblum randí s o polovinu mladší bývalou gymnastkou

Jeff Goldblum s Livingstonovou chodí už několik měsíců. Herec přiznal, že na prvním rande moc nezazářil. Chtěl se před ní předvést, ale nedopadlo to nejlíp. Přihlásil se do kurzu cvičení na visuté hrazdě.

"To bylo něco. Ona se na to koukala. Jsem sportovec, jsem fit a považuji se za odvážného, ale bylo to trochu děsivé. Když jsem byl tam nahoře, nohy jsem měl jako ze želatiny a zpíval jsem si, abych si dodal kuráž," řekl Goldblum pro portál ContactMusic.com.

Herce pak v postroji vytáhli nahoru a řekli mu, co má dělat, jak se odrazit a jak dopadnou do sítě. "Tenkrát poprvé to nebylo dobře," dodal herec, který na adresu své mladé přítelkyně nešetří chválou.

"Je naprosto úchvatná. Nejlepší a nejúžasnější člověk, jakého jsem kdy ve svém životě potkal. Byla olympijskou gymnastkou týmu Kanady na hrách v Sydney v roce 2000. Cvičila se stuhou a míčem," objasnil herec.

Jeff Goldblum a Emilie Livingstonová (18. července 2012)

Jeff Goldblum byl dvakrát ženatý. První manželství s Patricií Gaulovou, se kterou hrál v roce 1985 ve filmu Silverado, vydrželo šest let. Pár se rozešel v roce 1986. Jeho druhou manželkou byla opět herečka, s níž se objevil ve třech filmech, Geena Davisová. Rozvedli se po třech letech v roce 1990.