Filmový Gandalf Ian McKellen sedm let bojuje s rakovinou

"Mám to šest či sedm let. Když to dostanete, musíte to sledovat a být opatrní, aby se to nešířilo dál. Ale když je to v prostatě, není to tak vážné," řekl McKellen v rozhovoru pro list Daily Mirror.

Nádorové buňky v prostatě odhalila biopsie, ale britský herec zatím nebude podstupovat náročnou léčbu a onkologové budou jenom hlídat, aby se zhoubné buňky nešířily dále do těla.

"Když slyšíte tyhle zprávy, můžete jen polknout naprázdno. Je to jako jít na test HIV a říkáte si, je tohle fakt konec? Řeknou vám, že máte rakovinu prostaty. Pak vám řeknou, že ji můžou odříznout. Můžou ji vybrat ven, ale nejste na to vhodný kandidát. Můžete jen čekat a sledovat," svěřil se herec.

Ačkoli každoročně zemřou na rakovinu prostaty tisíce mužů, je to jeden z nejléčitelnějších typů zhoubného nádoru. U McKellena navíc rakovinu odhalili včas.

"Jsem v situaci, kdy můžu mít operaci, ale nemá pro mě teď smysl, protože ji nepotřebuji. Obávají se šíření rakoviny mimo prostatu. Ale pokud k tomu nedojde, jsem v pořádku. A jak vím, jestli se šíří? Musíte stále na testy," dodal herec, který kromě představování nového filmu Hobit už točí další dvě pokračování s podtituly Zničení Smauga či Tam a zase zpátky.