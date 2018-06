Kvůli Sutherlandovi jsem chtěl skončit s hraním, říká herec Prinze

„Dělal jsem 24 a bylo to příšerné. Nenáviděl jsem každý moment toho natáčení. Chtěl jsem prostě odejít z showbyznysu, tak jsem na chvíli přestal," popsal herec pro ABC News.

Největší problém měl s hereckým kolegou Kieferem Sutherlandem a na jeho konto si nebere servítky.

„Kiefer byl ten nejneprofesionálnější chlap na světě. Neříkám nesmysly, klidně bych mu to řekl tváří v tvář. Myslím, že každý, kdo s ním pracoval, by to řekl."

Kvůli Sutherlandovi si musel při natáčení i sundavat boty, aby ho moc nepřevyšoval. „Tak postavte toho chlapa na bednu, nebo ho na to příště nenajímejte," rozčiloval se Prinze.

Sutherlanda ale stížnosti mladšího kolegy nechávají v klidu. „Kiefer pracoval s Freddiem Prinzem před více než pěti lety a tohle je poprvé, co slyší Freddieho stížnosti. Kiefer si práci s Freddiem užil a přeje mu jen to nejlepší," řekl Sutherlandův mluvčí časopisu People.

Kiefer Sutherland a Freddie Prinze Jr. v seriálu 24 hodin

Vyjádření Freddieho Prinze nepodpořila ani televize Fox, která seriál 24 produkovala. „Kiefer Sutherland byl během natáčení absolutně profesionální a měli ho rádi ostatní herci i štáb. Nedělali bychom další 24, kdyby to bylo tak, jak Freddie popsal," zní vyjádření televize.