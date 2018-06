Herec Ethan Hawke se stal svědkem dvojnásobné vraždy

Ethan Hawke se vypravil do nechvalně proslulých částí Brooklynu, aby se důkladně připravil na natáčení svého nového filmu Brooklyn´s Finest. Drsná newyorská čtvrť se mu ukázala v celé své kruté realitě.

Podle serveru Aceshowbiz.com si šel dát se štábem večeři a byl svědkem toho, jak čtyři ozbrojení muži vešli do protějšího holičství a zastřelili tam dva zákazníky.

"To nebylo jen tak, byla to profesionální poprava. Šli po jednom muži a omylem zastřelili i holičku, která mu stříhala vlasy. Bylo to příšerné, prostě jsem tam jen tak stál a nemohl se pohnout. Přišlo mi to trochu jako scéna z filmu," vylíčil Hawke.

"Pořád jsem nějak podvědomě čekal, že pomocný režisér řekne: ´Střih, střih!` To se ale nestalo a policie uzavřela celý blok," dodal.

Policie herce vyslechla, ale jeho svědectví jim moc nepomohlo. "Viděl jsem jen bandu v kapucích, to je všechno," vypověděl Hawke.