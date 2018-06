Herec Ethan Hawke má čtvrté dítě, dceru pojmenoval Indiana

Ethan Hawke, známý z filmů Training Day nebo Společnost mrtvých básníků, si přísně střeží soukromí. Proto i druhé těhotenství jeho manželky zůstalo tajemstvím až do chvíle, než ho prozradilo její rostoucí bříško.

Ani narození dcery nevykřičeli manželé do světa, a tak se snímky malé Indiany objevily až dva týdny po porodu.

Ethan Hawke ukázal dceru Indianu.

Hawke vzal rodinu do restaurace v New Yorku. "Představil své děťátko ostatním lidem u stolu a obsluze i jiným lidem v restauraci," řekl jeden z hostů restaurace deníku New York Post.

Indiana je jeho čtvrté dítě. S manželkou Ryan Shawhughesovou má tříletou dceru Clementine Jane. Kromě toho má z prvního manželství s herečkou Umou Thurmanovou třináctiletou dceru Mayu a devítiletého syna Levona.

Chůvu k dětem nepotřebuje, jednu si totiž vzal. Shawhughesová byla chůvou jeho prvních dvou dětí. Hawke ale trvá na tom, že si s ní začal až po rozchodu s Thurmanovou. Vzali se v roce 2008.