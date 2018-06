Herec Charlie Sheen strávil Boží hod ve vězení

Podle policejní mluvčí Sheena zatkli v pátek poté, co byl obviněn z vyhrožování, napadení a ze způsobení škody.

Policie odmítla sdělit jméno oběti, ale podle amerického listu The New York Daily News za obviněním stojí hádka s hercovou manželkou Brooke Muellerovou. Sheen prý za ženou, která si v Aspenu v americkém státě Coloradu pronajímala dům, přiletěl z Los Angeles. Jejich setkání údajně skončilo hádkou. Do jejich domu pak byla přivolána ambulance, nikdo však nemusel být převezen do nemocnice.

Čtyřiačtyřicetiletého herce propustili v pátek pozdě odpoledne tamního času na kauci 8500 dolarů. Soud s hercem proběhne na začátku února.

Sheenův obhájce je přesvědčen, že k trestnému činu nedošlo. "Myslím, že nakonec se ukáže, že to bylo jen mnoho povyku pro nic," řekl Richard Cummins, který bude Sheena zastupovat.

Sheen si vzal Muellerovou v roce 2008. Letos se jim narodila dvojčata Max a Bob. S bývalou manželkou herečkou Denise Richardsovou vedl dlouhé spory o opatrovnictví jejich dvou dcer. "Je pro mě cizí. Je to zvláštní. Mohla bych běžet za každým ze svých bývalých. Pořád jsou tam pouta a přátelství. Ale s Charliem ne. Já toho člověka opravdu neznám. A přitom s ním mám děti," řekla Richardsová v show Larryho Kinga.

Charlie Sheen byl za domácí násilí zatčen už jednou. V roce 1996 napadl svou tehdejší přítelkyni a dostal dvouletý podmíněný trest.

Charlie Sheen odstartoval svou kariéru v 80. letech. Mezi jeho nejznámější filmy patří drama Wall Street či komediální série Žhavé výstřely.