Herec Carradine se udusil, sebevraždu vyloučila pitva

Carradine byl počátkem června v thajské metropoli Bangkoku nalezen mrtvý ve svém hotelovém pokoji. "Příčinou smrti bylo zadušení, neschopnost dýchat. Teď se snažíme dobrat toho, proč se to stalo," řekl newyorský soudní patolog Michael Baden. Podle něj se nepodaří příčinu hercovy smrti určit dříve než za týden. "Nezemřel přirozenou smrtí, ale nespáchal ani sebevraždu..." řekl Baden.

Patolog, který dohlížel na druhou pitvu v USA poté, co Carradineovo tělo přepravili z Bangkoku do Los Angeles, prý čeká na další informace přislíbené thajskou policií. Ty by měly údajně vyloučit cizí zavinění Carradineovy smrti.

Carradine byl nalezen se šňůrou od záclon omotanou kolem krku, zápěstí a penisu. Nic nenasvědčovalo cizímu zavinění, a policie proto vycházela z pracovní verze o sebevraždě. Jeho přátelé a známí však sebevraždu vesměs vyloučili s ohledem na hercovu životní filozofii, která byla zaměřena spíše na užívání si života plnými doušky.

David Carradine byl členem vážené hollywoodské herecké rodiny, k níž patřil jeho otec, představitel charakterních rolí John Carradine, a nevlastní bratři Keith a Robert. Zahrál si ve více než stovce celovečerních filmů pod vedením takových režisérů jako Martin Scorsese, Ingmar Bergman či Hal Ashby.

Jeho neznámější filmovou postavou, která ho zároveň proslavila, je šaolinský kněz Kwai Chang Caine v televizním seriálu Kung Fu (1972-1975).

Seriál zaznamenal velký úspěch a Carradine se k tomuto projektu ještě několikrát vrátil. Nejprve v roce 1986 filmem Kung Fu, v němž se sešel s Brandonem Leem, a podruhé v roce 1992, kdy se začal natáčet seriál Kung Fu: Legenda pokračuje.

Na výsluní slávy se vrátil v posledních letech v titulní roli ve dvoudílné sáze Quentina Tarantina Kill Bill (2003 a 2004).

Po natočení Kung Fu zůstala neměnná jedna věc - Carradineův zájem o orientální byliny, cvičení a filozofii. Napsal své paměti nazvané Spirit of Shaolin (Duch Šaolinu) a pokračoval v natáčení instruktážních videí o tai-či a dalších bojových uměních.