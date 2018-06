Herec Alec Baldwin se po dvou dcerách dočká syna

Instruktorka jógy Hilaria Thomasová se magazínu Extra svěřila, že třetí těhotenství prožívá zcela jinak než ta dvě předchozí.



„Nejsem tak hladová. S Carmen jsem byla doslova nenasytná. Mám hlad, pořád jím hodně, ale s ní jsem byla extrémně hladová. Jsme opravdu nadšení, že budeme mít druhé společné dítě. Rozhodně jsme chtěli, aby měla Carmen sourozence hodně brzy. Už má starší sestru Ireland,“ uvedla Thomasová v rozhovoru pro časopis.

„Je to pro mě opravdu převeliké požehnání, že máme další dítě, pro mě je to skoro nadpřirozené,“ prohlásil Alec Baldwin poté, co jeho manželka světu oznámila, že budou mít druhé dítě. A navíc chlapečka.

Baldwin začal s instruktorku jógy chodit v před čtyřmi lety. V červenci 2012 se vzali a o rok později se jim narodilo první dítě.

Alec Baldwin byl v minulosti ženatý s herečkou Kim Basingerovou, manželství po osmi letech v roce 2002 skončilo rozvodem. Baldwin později vydal knihu o zkušenostech v souvislosti s rozvodem a sporem o to, kdo dostane do péče dceru Ireland.