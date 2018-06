Herec Alec Baldwin se nastěhoval k mladé cvičitelce jógy

Baldwin se podle deníku New York Post se svou sedmadvacetiletou přítelkyní nastěhoval do bytu na Manhattanu. Předtím prodal luxusní byt v Central Parku za 9,5 milionu dolarů.

"Jsou opravdu zamilovaní," řekl zdroj blízký Baldwinovi. "Už se setkal s jejími rodiči a plánuje sňatek," dodal.

Na charitativním utkání v baseballu se objevila Thomasová po boku Baldwina a na ruce měla velký prsten s diamantem, který podle deníku New York Post patřil Baldwinově babičce.

Sama Thomasová ale na spekulace o svatbě odpovídá vyhýbavě. "Uvidíme, jak to půjde," řekla.

Alec Baldwin a Kim Basingerová

Pro Baldwina je to od rozvodu s Kim Basingerovou, s níž žil jedenáct let, první vážný vztah. S novou partnerkou rozjíždí i novou kariéru a nechal se slyšet, že by rád kandidoval na starostu New Yorku. Kvůli tomu chce nastoupit na univerzitu a získat magisterský titul.

"Univerzita mi pomůže lépe porozumět, jaké jsou fiskální imperativy této práce. Jaká je skutečnost v městských odborech, kontraktech, smlouvách, jaké jsou závazky, co vyžadují učitelé, infrastruktura, decentralizace, všechno," prozradil Alec své záměry.