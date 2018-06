Matthew mi v Panství Downton nechybí, říká seriálový lord Grantham

"Bylo to zajímavé. Seriál dostal jinou příchuť. Objevily se nové postavy. S Danem jsme byli před pár týdny na drinku. Ale, že by mi chyběl v seriálu? Myslím, že to by bylo trochu moc sentimentální," řekl pro New York Post padesátiletý Hugh Bonneville, který v Panství Downton hraje hlavu rodiny Roberta Crawleyho, hraběte z Granthamu.

Právník Matthew Crawley v podání jednatřicetiletého Dana Stevense byl dědic a záchrance panství, pozdější manžel lady Mary, nejstarší dcery lorda Granthama. Zahynul při autonehodě, když se vracel od své manželky z porodnice. Stevens se totiž chtěl víc věnovat divadlu a Broadwayi, a proto tvůrci seriálu jeho postavu nechali zemřít.

"Trávil jsem hodně času omlouváním, že jsem odešel. Téměř každý den. Bylo to těžké rozhodnutí. Jako u každého těžkého rozhodnutí se objevily také zajímavé věci. Bylo to překvapení. Bylo to dokladem toho, jak moc se lidem seriál líbí a měli rádi mou postavu. Svým způsobem to bylo hezké. Jestli jsem rozrušil hodně lidí, tak je mi líto," prohlásil Stevens v lednu v Today show s tím, že nové části Panství Downton stále sleduje.

VIDEO: Upoutávka na třetí řadu seriálu Panství Downton

Seriál, který vysílala také Česká televize, se odehrává za vlády krále Jiřího V. a začíná zprávou o ztroskotání Titaniku v roce 1912. Zachycuje příběhy členů šlechtické rodiny Crawleyových a jejich služebnictva (jak vypadají herci z Panství Downton v 21. století najdete zde).

Chybí vám v seriálu Panství Downton Matthew Crawley?