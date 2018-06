Herci v reklamě. Skvělý Trojan, Macháčkovi to moc nevěřím, říká expert

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

„Jakub Kohák byl skvělý v mnoha rolích, skoro ve všech. Zadar Volanič – Volejte Zadara – to se nebojím říct, že byl jeden z vrcholů české reklamy. Ale v případě nové série reklam FIO banky jaksi nemá co hrát. Tohle je jen anekdota. Jestli chceme točit anekdoty, měl by je hrát lidový bavič a režírovat Zdeněk Troška. Přitom měla banka hned předtím fantastickou sérii italských bankéřů, kde Kohák exceloval. Tohle vypadá jako pomalý úpadek,“ říká Prchal.

VIDEO: Čtvrtníček proti falešným sobům Santa Clause Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Klasika žánru by měla být vždycky na prvním místě. Petr Čtvrtníček hrál v reklamě na Vodafone sám sebe. Přehrával, ale protože je vynikající herec a národ ho zbožňuje, tak je to vtipné. Ačkoliv si po zhlédnutí reklamy vůbec nikdo nepamatoval, že šlo o víkendové SMS zdarma,“ míní expert.

VIDEO: Macháček baví v reklamách Vodafonu i po 15 letech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Jmenuju se Robert, ale klidně mi říkej Bobe. Reklamu s Jiřím Macháčkem pouštím studentům na prvních hodinách. Dokonale napsané. Přímo o produktu, tedy mobilním operátoru Oskar. Dokonale zahrané. Naopak nové reklamy na Božkov vnímám s obtížemi. Opět skvěle zahrané, ale když já mu nevěřím, že když jde do baru, pije Božkov. Božkov má víc produktů a ty si objednáváme jejich názvy, ne názvem výrobce. Tady to za mě drhne, což v dokonalém Macháčkově provedení skoro nemáte šanci zjistit. Jen když se zastavíte a chvilku přemýšlíte, jestli se taková scénka mohla skutečně odehrát.“

VIDEO: Iva Pazderková v reklamě na jogurty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Mám rád stand-upy Ivy Pazderkové, ale v této reklamě je v roli, ne sama za sebe, a to je za mě trapas. Nějak ta reklama na jogurty Müller Mix nemá pointu,“ přiznal marketingový expert.

VIDEO: Však nejsu tupé, pane ministr. Ivan Trojan v reklamě na T-Mobile Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Že se T-Mobilu daří už šest let bavit lidi vtipnými kampaněmi, je něco neuvěřitelného. V téhle sérii s Ivanem Trojanem navíc hraje roli produkt. Co víc si přát? Já to prostě miluju. Hovořit o tom, že je Ivan Trojan skvělý herec, asi nemá smysl. Bez dokonalého scénáře by to ovšem bylo trapné,“ dodal Marek Prchal.

