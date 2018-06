Herci Navrátilovi pomáhá v boji s rakovinou bývalá manželka

V boji se zákeřnou nemocí mu pomáhá bývalá manželka, právě u ní a u jejího manžela v domku v pražských Vršovicích našel útočiště. Chodí, sice pomalu a s obtížemi, dokáže si obstarat to nejdůležitější, ale sám ve svém bytě přece jen být nemůže. A trochu ho mrzí, že mu lékaři zakázali pít třeba kafe. "Na druhou stranu na mě jsou hodní, dovolili mi a dokonce doporučili pivo," říká s úsměvem Navrátil.

Na svou nemoc hledí statečně a s optimismem. "Když je člověku sedmasedmdesát, no tak s čím asi tak ještě může počítat?" ptá se sám sebe. Hodně času na přemýšlení měl prý při pobytu v nemocnici. "Když jsem nemohl spát, tak jsem si promítal do stropu ty nejhezčí chvilky svého života a z nich jsem si stavěl jakési leporelo. Zjistil jsem, že to bylo docela fajn." Těší ho i zájem kolegů, dokonce ho dojalo k slzám, kolik z nich si na něj v těžké chvíli vzpomnělo a drží mu palce. Rád by se už vrátil mezi ně, hlavně mezi ty v seriálu Ulice. "Asi dám brzy scenáristům vědět, aby mě už pomalu vrátili zpět," plánuje.

Všichni mu brzké uzdravení a návrat do práce moc přejí, vědí, jak je pro něj herectví důležité a jak ho naplňuje. Díky němu také snáší svůj poměrně smutný osud. Ve třech letech totiž přišel o oba rodiče a o život už také jednou bojoval. Bylo to v roce 1987 při natáčení snímku Sagarmatha, který byl o horolezecké expedici usilující o dobytí nejvyšší hory světa, Mount Everestu. Ve výšce 5400 metrů ho postihla výšková nemoc a jen zázrakem se z jejích následků dostal. Když přemýšlí o tom, proč si rakovina vybrala i jeho, jedno vysvětlení pro to má.

"Asi mě postihla poslední dobou příliš velká spokojenost, dařilo se mi tolik věcí... Zřejmě toho bylo moc a z toho čistýho nebe musel sjet blesk. No a ten blesk sjel v podobě choroby, se kterou se neradi setkáváme. Stalo se - choroby prý máme milovat, říká klasik Květa Fialová, tak se pokouším. Zatím nám to spolu moc nejde, ale překonali jsme perné chvilky. Co nás čeká, to nevím. Uvažuju o tom, jak ten konec, který nás každého čeká, bude vypadat, jak bude probíhat. Těch variant je víc a když vám někdo předloží jednu z nich, tak ji prostě vezmete," řekl herec v Top Star Magazínu na Primě.