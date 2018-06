Herci chtějí v ´Poutech´ více sexu

Jsou svobodné, bezdětné, a tak jim tolik nevadilo, že se kvůli zakázce z Primy musely k sobě sestěhovat. "Jinak bychom se dohromady asi nedaly, je to nonstop práce na vymýšlení," vysvětlují.

Jako tandem fungují už od studií, která strávily v USA. "Chtěly jsme se to naučit tam, kde to umějí nejlépe," říkají. Přes den chodily do školy a po večerech pracovaly v pizzerii.

"Lidi si myslí, kdovíjaký to byl život, ale musely jsme se hodně uskrovnit. Většinu vydělaných peněz jsme dávaly zpět do studií. Vybíraly jsme si kvalitní semináře na prestižních univerzitách, a ty nebyly nejlevnější."

Prostředí, ve kterém pobývaly, prý bylo oproti českému mnohem dravější, což přisuzují americké mentalitě. "Každému tam vštěpují, že se musí vypracovat, že musí být dobrý," říkají.

Milují sitkom

Po návratu spolu napsaly inscenaci Duch modrého pokoje, kterou pro Českou televizi natočil Milan Lasica, a Vraždu při orient espresu, která na realizaci teprve čeká. Píšou vždycky společně, a protože je každá jiná - Kateřina cholerik a Jitka sangvinik - ideálně se prý doplňují.

V případě Rodinných pout spolu vymýšlejí hlavní dějovou osnovu a zápletky. Poté si sedá k počítači každá zvlášť. "Samozřejmě jsme přenesly do scénářů i náš život, ale vykrádáme celý svět, všechny historky, které jsme kdy zaslechly."

Sitkomy milují a doufají, že se tento žánr v Česku prosadí a bude po něm poptávka. Rády by ho psaly i v budoucnu. "Scenáristika je hlavně o řemeslu. V Americe nás učili, že musíme umět napsat nejen umělecký film, ale i sitkom, a to jak formátově, tak žánrově."

S představiteli jednotlivých rolí ze seriálu Rodinná pouta se scenáristky osobně setkaly při nedávné plavbě parníkem a prozradily na ně, že jedním z jejich nejčastějších požadavků je, aby jim připsaly větší množství sexuálních scén.