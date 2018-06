Herce van Damma žaluje asistent, prý mu dluží mzdu za 18 měsíců

Deníku se vyjádření herce získat nepodařilo, jeho matka to však považuje za nepodložené. Připustila, že se muži znají a že s ním Dominique Pettens i cestoval po světě. Její syn byl prý příliš štědrý k známému z dětství a tohle je prý "poděkování" za to.

Padesátiletý van Damme, který se v domovské Belgii těší velké popularitě, prý nereagoval na doporučené dopisy od někdejšího zaměstnance, a Dominique Pettens se tak rozhodl podat na hvězdu žalobu.

Podle jeho advokátů se k němu navíc van Damme choval bez jakéhokoli respektu a navíc ho prý nutil k pracím v "nelidské" hodiny, za což nedával žádné příplatky.

Jean Claude Van Damme se v březnu zastavil v Česku a zasedl v porotě České Miss

Pettens jel s van Dammem například do Thajska, do Cannes nebo na Ukrajinu, pro herce pracoval jako asistent, což obnášelo i to, že jezdil jako jeho řidič či sloužil jako ochranka.

"Pracovat pro JCVD je sedmnáctihodinová služba sedmí dní v týdnu," podotkl v rozhovoru pro zmíněný list. Jenže jeho kritika má i určitá slabá místa, protože s hvězdou neuzavřel žádný písemný kontrakt.