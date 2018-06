Herce reality show moc neláká

Pod pojmem reality show si herečka představuje "vyhrocenou zábavu", jejíž kouzlo jí uniká. "Opravdu nevím v čem spočívá," přiznává. "Někdy mi připadá, že tenhle druh pořadů milují diváci jen z přesycenosti."

Reality show sama moc nesleduje. "Vybavuju si jednu francouzskou. Konala se ve staré pevnosti Boyard na jakémsi ostrově a šlo především o fyzické dovednosti."



Od září chystá televize Prima reality show s názvem VyVolení a Nova Big Brother. Steinmasslová by ale do takového pořadu nešla. "Zatím jsem plně nepochopila princip, ale obávám se, že bych se nepřihlásila," odpověděla herečka.

Její kolega doktor Liška z Rodinných pout, herec a režisér Roman Štolpa se případné účasti až tak nebrání. "Nejvíce by záleželo na tom, čeho by se to týkalo. Nejspíš bych šel do něčeho, kde by mohla být sranda a zábava," tvrdí Štolpa.

Kouzlo reality show vidí herec v tom, že reakce účastníků reality show jsou nepředstírané a pravdivé. "Divák má tak dojem, že je přímo v centru děje – to, co se děje účastníkům reality show, by se mu mohlo stát také," uvažuje.