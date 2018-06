Herce Jandáka napadl roj včel

Vítězslav Jandák by měl točit seriál Černí baroni. Zatím leží na kapačkách v nemocnici...(18.6. 2002).

"Máme na zahradě na stole sprej proti hmyzu jako stabilní dekoraci, ale zároveň i jako nezbytnou pomůcku k přežití," vyprávěla vyděšená manželka Vítězslava Jandáka Zdeňka, která je navíc těžká alergička a včely pro ni znamenají doslova smrtelné nebezpečí."Včely na ně zaútočily a manžel, jak je zvyklý, začal okamžitě sprejovat. Oba přesto dostali několik žihadel do rukou, těla i krku, ale pak jsem zaslechla výkřik - Slávek to chytl přímo do obočí. Dali jsme mu na to cibuli a led, ale nepomohlo to a během půl hodiny začal otékat. Přitom nikdy netrpěl žádnou alergií, takže ať mi nikdo neříká, že soused nemá ty včely nakažené. Ráno, když se manžel probudil, už na jedno oko vůbec neviděl a byl nateklý tak, že jsme se všichni pořádně vylekali. Okamžitě jsme jej dali převézt do nemocnice, kde leží na kapačkách," popsala celou situaci paní Jandáková."Je to děs," popsal novinářům Jandák telefonicky z nemocnice "Nejhorší na tom je, že jsem měl zítra točit Černé barony, a jestli budu takhle oteklý, tak z toho nebude nic. A to už není žádná legrace," sípal herec, sotva mluvil.Podobný horor nezažila rodina Vítězslava Jandáka poprvé. "Situace je stále horší. Táhne se to už asi od roku 1993, kdy si soused pořídil pět nebo šest úlů. Dnes jich má třiadvacet, jsou umístěny vzdušnou čarou asi dvanáct metrů od našich vchodových dveří. Děláme všechno možné pro to, aby si úly majitel přemístil na druhý konec zahrady, ale nepomůže nic, ani domluvy, ani zákony. Vyhlášky byly zrušeny a legislativa je zkrátka špatná," povzdechl si před časem smutný herec.Jak je možné, že lze chovat zvířata, která ohrožují ostatní, a přitom je neumět zvládnout? Tahle otázka Jandáka opravdu trápí. "Ať už jde o hroznýše královského, tygra, nebo o hmyz, obyčejné včely. Nic proti nim, med mám rád a jsem schopen ocenit i to, že léčí. Ale v okamžiku, kdy mne včely ohrožují, něco není v pořádku.Možná není dobré chovat je v tak hustě zabydlené oblasti, jako je naše čtvrť, asi by jim bylo lépe na loukách mimo Prahu. Já neodsuzuji včely, včely jsou chudáci, protože žijí v prostoru, který jim není vlastní. Což samozřejmě znamená, že se z toho musí nutně zbláznit a zaútočí. Mně vadí přístup jejich majitele, který prostě nebere ohled na ostatní lidi," rozčiloval se herec už dřív v médiích.