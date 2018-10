Rodiče se báli, že propadnu drogám, říká hvězda filmu E.T. - Mimozemšťan

„V roce 1982 mi bylo osm let. Ani ve snu by mě tehdy nenapadlo, že se ze Spielbergova E.T. - Mimozemšťana stane jeden z divácky nejúspěšnějších filmů historie,“ prozradil Henry Thomas v televizní talkshow Lorraine.



Rodiče mladého herce měli strach, aby se jejich syn nestal další dětskou hvězdou, která skončí jednoho dne na drogách. Proto se rozhodli, že navzdory všem lákavým filmovým nabídkám udělají v synově kariéře velký krok zpátky.

„Několik týdnů po uvedení filmu do kin to začalo být opravdu bláznivé. Náš telefon nepřestával ve dne v noci zvonit. Volali všichni ti agenti, kteří mě kdysi odmítli. Moje máma byla zvyklá na život na venkově v Texasu a nelákalo ji balit kufry a cestovat se mnou do Hollywoodu. Pamatuji si, že rodiče měli opravdu velký strach, abych nepropadl drogám,“ zavzpomínal herec.

Henry Thomas byl za své ztvárnění role Elliotta nominován na filmovou cenu Zlatý Globus. Dnes má osmiletou dceru Hazel. Tu však, jak se přiznal, svým výkonem ve filmu nijak neoslnil.

„Pustil jsem své osmileté dceři E.T. - Mimozemšťana, aniž bych jí hned řekl, že v něm hraji. Po chvíli jsem se jí zeptal „poznáváš toho kluka“? Odpověděla ‚Achjo, tati. Všichni přece víme, že jsi to ty. Viděla jsem ukázky z filmu na jednom hodně starém DVD‘. Sklaplo mi a raději jsem v tu chvíli rychle odešel do kuchyně připravit pár sendvičů,“ směje se herec.

Thomas se kromě filmové kariéry věnoval i muzice. V devadesátých letech hrál na kytaru ve skupině The Blue Heelers, které psal také texty písniček. Při natáčení filmu Honey, Baby se v roce 2003 dal dohromady se svou budoucí ženou, německou herečkou Marií Zielckeovou (39). V roce 2004 se vzali v Las Vegas, o tři roky později podal Thomas žádost o rozvod.