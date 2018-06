Postelové scény nesnáším. Při jedné se mi postavil, přiznal Cavill

„Stalo se mi to jen jednou a bylo to velmi trapné. Dívka seděla na mě, měla nádherná prsa a já jsem si neupravil své nádobí do neškodné polohy. Otírala se o mě a postavil se mi. Musel jsem se potom moc omlouvat. Asi není moc dobré, když jste v profesionálním hereckém prostředí a někomu se postaví, že? Ne, to se nehodí,“ prohlásil Cavill pro magazín Men’s Fitness.

Přiznal, že natáčení postelových scén není zrovna snadné a vlastně je to podle něj docela nepříjemné.

„Je to opravdu neskutečně nepříjemné být nahý v místnosti plné lidí. V žádném případě to není sexy. Blízká tělesnost je velmi nepříjemná,“ řekl.

Britský herec, který jistou dobu chodil s Kaley Cuoco, známou ze seriálu Teorie velkého třesku, přiznal, že americký způsob randění mu nevyhovuje.

„Je to jako kobercové bombardování. Chodíte najednou se 16 ženami a nakonec jedna z nich možná vyskočí z davu? To nemůžu. Je mi 32 let. Chci si najít manželku a založit rodinu. Dávám přednost britské cestě: promluvit si a uvidíme, co bude. Jedno po druhém,“ dodal.