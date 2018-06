Věkový rozdíl mi nevadí, říká o mladší přítelkyni filmový Superman

„Říká se, že věk je jen číslo. Ve skutečnosti je to reálný a pravdivý obraz něčí zralosti. Pokud jde o tohle, Tara je fantastická,“ prozradil Cavill magazínu Elle.



„Když jsem poprvé svou přítelkyni potkal, byl jsem nervózní. Říkal jsem si: Tohle nesmíš pokazit chlape,“ pokračoval zatím poslední filmový představitel Supermana, kterého na párty po udílení Oscarů doprovodila právě jeho přítelkyně.

Henry se s Tarou moc neukazoval na veřejnosti. Dokonce i na letišti, kam přiletěli společně, šli potom každý jinou stranou, aby to nevypadalo, že k sobě patří. Jak to ale vypadá, herec bere vztah opravdu vážně. To ostatně tvrdí i jeho kamarádi. „Mysleli jsme si, že to nebude žádná vážná známost. Ale Henry to bere vážně. A neřeší ani ten věkový rozdíl,“ sdělil jeho kamarád.

„Chápu, že se lidé pozastavují nad tím, kolik je mně a kolik Taře. Ale já si pamatuji, že jsem v devatenácti letech randil s dvaatřicetiletou ženou a bylo to úplně normální,“ obhajuje herec 13letý věkový rozdíl. Když to může fungovat třeba Calistě Flockhartové a Harrisonu Fordovi, které dělí dvaadvacetiletý věkový rozdíl, proč by to nemohlo vydržet této dvojici. Navíc Cavill by rád založil rodinu.