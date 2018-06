Hemingwayův stařec získal španělskou státní příslušnost

Kubánský rybář Gregorio Fuentes, který inspiroval Hemingwaye při psaní románu Stařec a moře, získal znovu španělské občanství. Fuentes by se měl v červenci dožít 104 let. Podle komuniké vydaného španělským konzulátem by měl Fuentes brzy obdržet pas a bude tak moci hlasovat v nadcházejících španělských volbách.