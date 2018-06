Heleně Vondráčkové vykradli popelnici

"Dva dny jsem pobíhala po zahradě v montérkách, protože jsme upravovali trávník. Několik sousedů mě upozornilo, že kolem našeho domu neustále krouží automobil a z okénka mu čouhá dělo, tedy mohutný fotoobjektiv, a sleduje každý můj krok," popisuje Helena Vonráčková okolnosti krádeže.

S manželem Martinem Michalem ale nad tím mávli rukou, na to už jsou prý dávno zvyklí. "Dokončili jsme zahradní práce a do popelnice jsme vyházeli staré krámy z přístěnku. Zbytek jsme naskládali do modrého pytle a ten jsme k popelnici uložili. Najednou přijela dodávka, ven vyskočil jakýsi chlap, chňapl pytel a ujel tak rychle, jakoby právě vykradl banku," líčí zpěvačka.

Když pak v deníku Blesk viděla obsah popelnice Miloše Zemana, rozsvítilo se jí a začala se i se svou sousedkou, svědkyní kuriózní krádeže, hlasitě smát.

Odpad hvězd se dobře prodává

O tom, že odpadky z popelnic hvězd jsou senzací všude na světě, svědčí i počínání reportérů francouzského týdeníku Paris Match Pascala Rostaina a Bruna Mourona, kteří čtrnáct let prohrabávali popelnice u sídel hollywoodských celebrit v Beverly Hills a fotografovali jejich obsah. Jednotlivé snímky pak prodávali za 6000 dolarů.

K vidění byly například pantofle Halle Berryové, obaly od hamburgerů a plechovky od piva zpěvačky Madonny, či milostné dopisy Jacka Nicholsona. Ušetřeni pozornosti paparazziů nezůstali ani režisér Steven Spielberg či herci Charlize Theronová a Nicolas Cage.

"Uvědomujeme si, že svým počínáním jsme narušili soukromí osobností. V žádném případě jsme je však nechtěli skandalizovat," tvrdí Pascal Rostain. Obsah kontejnerů prý zkoumali výhradně proto, aby získali podklady pro sociologickou studii o privátní tváři slavných celebrit.