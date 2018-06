Helena Zeťová ukázala obrovské břicho!

Jediné, co jejich idylku narušuje, je fakt, že Jarda nemůže vídat svou dceru Natálku tak často, jak by rád. Bývalá žena mu to nedovolí. "Rve mi to srdce, když vidím, jak je z toho smutný," říká Helena, která možná už sama touží po miminku. Pod bundu si totiž v jednu chvíli strčila fotbalový míč a radovala se ze svého falešného těhotenského bříška.

O děti každopádně jinak nebyla nouze – na charitativní den pro děti z dětských domovů Memoriál Honzy Dvořáka s fotbalovým utkáním a vystoupením muzikálových hvězd se přišla podívat Jardova sestra Gábina Bendová s dcerou Sandrou a pětiměsíčním Honzíkem, který si lebedil v kočárku.



Helenu s podzimem čeká spousta koncertování a prezentace nového alba, které přes léto nahrála a které by mělo vyjít v listopadu. "Bude hodně soulové a kytarové. V září vyjedu s prvním singlem. Oproti Impossible, který byl původní, přestože si hodně lidí myslelo, že je to předělávka, tohle coververze bude, ale zatím neprozradím jaká. Myslím, že to bude velké překvapení," přibližuje. Na albu bude jako bonus i písnička z její řecké desky, jejíž realizaci zatím odložila až na Vánoce.



Absolonová zářila bronzem

Charitativní den pro děti uspořádala produkce Divadla Broadway v Průhonicích už popáté. Na hřišti proti sobě nastoupily týmy muzikálu Angelika a Golem s dalšími hosty jako posilou, mezi nimiž se jako sportovec nezahanbil ani ex-ministr Stanislav Gross. Největší a nejhlučnější fanynkou vítězné Angeliky byla samozřejmě její představitelka Monika Absolonová, která zářila bronzem z Thajska.

"Bylo tam nádherně, projeli jsme celý jih, ostrovy i kousek vnitrozemí," zavzpomínala. "V moři jsem z toho měsíce byla asi jen desetkrát – snažili jsme se toho co nejvíc vidět a to se nám myslím podařilo. Ale určitě se tam ještě vrátím. Je tam krásně a ještě mám co objevovat."

Maxa: Se zpíváním nekončím!

Do Průhonic dorazil i zpěvák Martin Maxa, který neustále vyvracel zprávy o tom, že se chystá ukončit pěveckou kariéru. "Nic podobného nemám v úmyslu a nevím, odkud se tato informace vzala. Já jsem ji rozhodně nikomu neposkytoval," říkal udiveně.

Zároveň ale přiznal, že mu tato prázdninová novinářská kachna udělala i trochu radost. "Dostal jsem spousty dopisů a dokonce mne i na ulici oslovovali lidé a přemlouvali mne, abych si to rozmyslel a zpíval dál. Měl jsem z toho velmi dobrý pocit, ani jsem si neuvědomoval, kolika lidem na mém zpěvu záleží," s potěšením konstatoval zpěvák.