VIDEO: Zeťová ukázala bujný dekolt. Možná jsem těhotná, řekla

"Nemůžu to vědět. Možná jo," řekla Zeťová na otázku, zda není těhotná, v show Drzá Diana, kterou televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10.

Její případný potomek by byl zřejmě spíš Řek. V Řecku totiž Helena Zeťová našla svůj domov.

"Doma jsem tam. Jako kdybych tam patřila," prozradila Zeťová.

V Řecku nepracuje."Točila jsem tam desku, ale řecký a český Universal se nedohodli, tak se nedodělala. Ale teď jsem ráda. S tímhle ksichtíkem by to možná šlo v Řecku celkem dobře, ale jsem ráda, že jsem tam no name," říká zpěvačka.

Nebránila by se ale práci v pohostinství. "My jsme hospodská rodina, takže bych si zařídila hospodu nebo klidně dělala v nějakém baru. Ale nejde to, protože mě může kdykoli odvolat manažer, že tady mám koncert," dodala.