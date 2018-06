Helena Zeťová se stahuje do ústraní, celé léto bude trávit v Řecku

"Po SuperStar pauzu nepotřebuju, naopak po konci SuperStar pro mě začíná čas, kdy pravidelně už dvanáct let jezdím do Řecka. V tuhle dobu nekoncertuju, neberu ani žádnou jinou práci a jen odpočívám, opaluju se a uklízím. Moc se na to těším," řekla iDNES.cz zpěvačka Helena Zeťová.

Své působení v Česko Slovenské SuperStar hodnotí v celku kladně, stejně je spokojená i s konečnými výsledky. Slovák Lukáš Adamec, který soutěž vyhrál, byl jejím favoritem od začátku semifinálových kol.

Gabriela Gunčíková a Lukáš Adamec při společném duetu

"Co mě se týče, byla to velmi příjemná zkušenost. Postupem času jsem se rozkecala, na finále už jsem byla v pohodě. A pokud jde o výsledky, myslím, že to dopadlo tak, jak mělo. Od začátku jsem si přála, a mám na to svědky, aby v grandfinále byli Gábina s Lukášem," tvrdí.

"V samotném finále jsem nechtěla vypichovat ani jednoho, přestože Gábina zářila ten večer víc, proto jsem ji řekla. Lukáš je už dospělý člověk, zatímco u mladé holky by to byl problém. Možná je dobře, že to takhle dopadlo, protože si Lukáš půjde svou cestou a nenechá si kecat do toho, co má zpívat. Lukáš byl můj favorit celou dobu," upřesnila nevlastní dcera muzikanta Leška Semelky.

Jen co si Helena Zeťová užije slunečné léto, hodlá pokračovat v přípravách své nové desky, na níž bude znít především soul. "Novou desku si dělám z části sama, už jsem napsala šest písní a na podzim bych ráda připravila singl. Jak bude nakonec deska vypadat, nikdo neví. Klidně se může stát, že na ni budu chtít zařadit nějaký nový žánr, ale platí, že soul je pro mě základ. Dělám svoji práci tak, abych ji mohla dělat i v osmdesáti, řídím se prostě tím, co cítím. A tak by zněla i moje rada pro začínající zpěváky, třeba pro Lukáše s Gábinou," uzavírá Helena Zeťová.