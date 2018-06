Helena Zeťová: S přítelem jsme jako bratr a sestra

„Neřešíme svatbu. Jestli to nedopadne, tak to nedopadne. Po letech ta zamilovanost opadne a my jsme jako brácha se ségrou. Nevím, jestli je to dobře. Ale je to krásné. Je to chlap, který mě zná se vším všudy a nemusíme si na nic hrát,“ řekla Zeťová.

„Pokaždé je to jinak. Prvního partnera jsem milovala i po sedmi letech pořád víc a byl pořád sexy a žádné brácha, ségra to nebylo. Ale my jsme s tímto mým přítelem byli předtím asi deset let kamarádi. A pořád jsme kamarádi,“ dodala zpěvačka.

Přesto by ho neopustila. „Je to úžasný chlap. Takoví chlapi se těžko hledají a neopouštějí,“ říká Zeťová, která v Česku nebyla dlouho vidět. Teď ale točí novou desku, takže o ní zřejmě uslyšíme. „Nejsem vidět, ale jezdím sem do práce. Manažer mi to udělá tak, aby tady té práce bylo víc, a pak si zas jedu do Řecka,“ říká zpěvačka, která jezdí kvůli dvěma psům autem a bez zastávky.

Proč svou novou desku točila na Slovensku a jaký má dojemný zážitek s hokejistou Jakubem Voráčkem, prozradí v pořadu Limuzína, který televize Óčko vysílá ve čtvrtek ve 21:45.