Samota mi prozatím vyhovuje, říká zpěvačka Helena Zeťová

Osmnáct let pendlovala mezi Prahou a Soluní. Přesto říká, že v zahraničí nikdy nebyla úplně doma. „Já jsem se do Řecka nikdy neodstěhovala. Vždy po měsíci jsem se vrátila na měsíc do Prahy. Žila jsem prostě na dvou místech,” vysvětluje zpěvačka.

Byť umí obstojně řecky, hudbě se tam nevěnovala. A to jí začalo postupem času chybět. „Chtěla jsem změnu, v řečtině jsem zpívat nechtěla, protože si v tomto směru tolik nevěřím,” prozradila s tím, že pracuje na nové desce. „Pracuji na ní několik let. Ráda bych, aby světlo světa spatřila v listopadu, kdy budu slavit narozeniny.”

Vzhledem k tomu, že se po několika letech rozešla s přítelem, má teď coby singl více prostoru a může opět tvořit. „S přítelem jsme se rozešli, ale zůstali jsme přátele. Prostě jsme to tak oba cítili. Teď se mohu více soustředit na sebe,” prohlásila.



Návrat do Česka plánovala ještě před létem, což bylo pro ni, jak sama říká, nakonec to nejlepší rozhodnutí. „Po dvaceti letech jsem poprvé trávila léto v lese a ne u moře,” pochvaluje si zpěvačka, která momentálně na nový vztah nepomýšlí.

A jak to má Helena Zeťová s myšlenkou na založení rodiny? „Tu logicky zatím neplánuji, jelikož není s kým. Každopádně mi prozatím samota vyhovuje. Mám alespoň čas na práci a sama na sebe,” dodala.