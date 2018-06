Helena Zeťová odzbrojila hasiče, mluví valašsky

Mezi dobrovolnými hasiči, s nimiž fotila, se zpěvačka cítila jako doma. "Byli to chlapi ze Ženklavy, kousek odtud jsem vyrostla, a když zjistili, že mluvím valašsky, přestali ze mě být nervózní. Bylo s nimi veselo a pochopila jsem, jak velká mají srdce, když vlastně dělají tuhle práci dobrovolně," líčila Zeťová na tiskové konferenci, kde se celý kalendář představoval.

Ve stylu Charlieho andílků se na nich objeví celkem šest známých krásek - kromě Heleny Zeťové ještě její kolegyně Dara Rolins, herečka známá jako"blbá blondýna" Iva Pazderková a modelky Jana Doleželová, Tereza Budková a Pavlína Němcová. V roli Charlieho je překvapivě doplňuje Lou Fanánek Hagen.- čtěte Hasiči a krásky: v unikátním kalendáři pózuje i Dara Rolins

Iva Pazderková, Tereza Budková, Jana Doleželová a Pavlína Němcová

Ani jedna z aktérek kalendáře se nesetkala se situací, kdy by musela v nějakém ohrožení někoho zachraňovat, ale právě Helenu Zeťovou teď obdobná zásahová práce čeká. Doma na Valašsku, odkud pochází a často se vrací za svým otcem Josefem Zetěm, si zařádila nedávná sněhová kalamita a neušetřila ani jejich zahradu.

"Jedu pomáhat tátovi odklízet popadané stromy. Byly skoro třicet let staré, protože je sázeli, když jsem se narodila, tak to bude trochu smutný," svěřila zpěvačka iDNES.cz.

Představený charitativní projekt Odvaha pomáhat ovšem není zdaleka jediný do kterého se zpěvačka zapojila. Nikomu, kdo jí pro charitu osloví, totiž prý nedokáže říct ne. Osobně navíc už pěknou řádku let podporuje tři guinejské poloviční sirotky. Jediný rodič je jen sotva dokáže uživit, tak jim Zeťová platí školné a přes nadaci posílá různé potřebné věci. Nerada o tom ale mluví. "Dělám to protože chci a protože to je třeba, ne abych se tím chlubila," uzavírá.