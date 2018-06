Helena Zeťová: Někdy mám chuť pít, někdy ne

"Nevím, jestli budu s mámou a Leškem (Lešek Semelka, životní partner matky Zeťové) v Praze nebo pojedu za tátou na Moravu a ani neřeším, jestli budu nebo nebudu pít," zmínila se zpěvačka, která prožila řadu Silvestrů bez alkoholu.

"To bylo s mým bývalým přítelem Zikem. Když jsme byli ve dvou, byli jsme rádi, že jsme spolu a neměli jsme na alkohol myšlenky. Někdy je to tak, že mám chuť pít, někdy ne. Na druhou stranu, proč bych si nedala že," naťukla moravské tradice se slivovicí nebo vínem ve sklípku.

Adamovská jezdí do ráje

Trochu relaxace, oslava s přáteli a klid, tak bude nejspíš vypadat Silvestr u herečky Zlaty Adamovské. "Vánoce jsou rodinnou záležitostí a o Silvestra je čas se setkat s přáteli. Někdo zbožný nám určil zrovna tento den, kdy zároveň máme příležitost uzavřít uplynulý rok," podotkla herečka, která ještě přesně neví, kde konec roku stráví.

"Asi někde na chalupě u přátel, ale kde, to ještě nevíme. Bude záležet na tom, kdo se ujme organizace," vysvětlila s tím, že většinou jezdí s manželem Radkem Johnem do Českého ráje.

Hejma nemá rád veselice na rozkaz

Hudebník Ondřej Hejma si na Silvestra idealizoval vidinu bohaté přírody Šumavy pokryté sněhem. "Pojedeme tam na chalupu a když nebude sníh, pojedeme stejně," připustil porotce nedávno skončené SuperStar, který na Šumavě tráví konec roku posledních pět let s rodinou a s přáteli.

Hejma není z těch, co by na Silvestra pohrdali alkoholem, ale nemusí ho vypít několik litrů. "Nikdo nemá rád veselice na rozkaz, ale nemáme to tak, že bychom v osm večer uklekli do startovních bloků a vyběhli s prvními sklenkami. Ale kdo ví, třeba nás ta pravá oslava čeká už 30. Nemáme to naplánované."