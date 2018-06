Helena Zeťová je řecká princezna

11:51 , aktualizováno 11:51

Helena Zeťová se zamilovala do Řecka. Momentálně pilně studuje řečtinu a je docela možné, že se do jihoevropské země přestěhuje. Zatím uvažuje jen o přechodném útočišti. Do kolébky antické kultury teď jede na dovolenou. Ale nevyloučila ani zásadní rozhodnutí a třeba si už jede obhlédnout terén.