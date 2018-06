Helena Zeťová je nemocná, VyVoleným ale zazpívá

Zpěvačka fanouškům i dětem vzkazuje, že sobotní vystoupení nezruší. "Nemůžu skoro mluvit, ale úspěšně se léčím. Je mi už lépe. V sobotu nesmím na VyVolených chybět. Je to přece pro dobrou věc," řekla Zeťová, která je vzorná pacientka a leží v posteli.

O Heleně Zeťové se říká, že je nezkrotný živel. Dokázala by žít ve Vile VyVolených? "Přemýšlela jsem o tom a zjistila jsem, že bych to nezvládla psychicky. Já potřebuju svůj domeček, televizku a peřinku. Obdivuju každého, kdo tam jde, a ještě víc ty, kteří tam vydrží," řekla Zeťová.

Temperamentní zpěvačka má v posledních dnech velmi nabitý program. Dokončuje desku a vystoupení má nasmlouvaná téměř do Vánoc. "Opravdu se nenudím. Akce mám až do 23. prosince. Během dvou až tří dnů dodělám desku, která vyjde někdy v listopadu. Její název ještě neřeknu, protože není zatím definitivní. Na koncertu VyVolených ale diváci uslyší první singl z této desky Cross in bridges," prozradila Helena.

Vedle desky pro české posluchače připravuje také album pro řecký trh. "Chystám desku, která bude celá v řečtině a točit se bude v Aténách. U nás nebude k dostání, ale na té, kterou vydám tady, bude bonusová píseň právě z řeckého alba," dodala.