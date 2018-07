Nikoho teď nehledám, přiznala nezadaná Helena Zeťová

Byť se Helena Zeťová před několika měsíci rozešla s přítelem, nouzi o nápadníky nemá. Nejlépe se podle svých slov cítí mezi rockery a motorkáři. „K motorkám mě přivedla puberta a rodiče. Vyrůstala jsem v tomto prostředí a mezi motorkáři mám i mnoho kamarádů. Bohužel mi na ně nezbyl v posledních letech moc čas, proto jsem ráda, že si ho teď konečně můžu udělat,“ říká bývalá členka dívčí skupiny Black Milk.

Jak sama přiznala, mezi muži na dvou rychlých kolech našla i partnera. „Kdysi proběhla i rocková láska. Teď opravdu nikoho nehledám. Rozešla jsme se v listopadu s přítelem a v tuto chvíli spíš s muži radši sem tam zajdu jen tak pokecat na pivko,“ řekla Helena, která má přesto doma jednu velkou lásku.



„Žiji teď se svým psem. Je to krásné, když se o někoho mohu starat a ten druhý mi to vrací nekonečnou láskou,“ sdělila a dodala i důvody, proč se nechystá na dalekou cestu za relaxem. „Dávám si teď pauzu také od moře a na dovolenou vyrážím jen na Slovensko,“ prozradila při oslavách 115. výročí značky Harley-Davidson v Hard Rock Cafe zóně, kde se podávaly americké speciality nejen z grilu.

S tím nemá podle svých slov žádný problém, protože jídlo miluje. „Diety neřeším, jím všechno, na co mám zrovna chuť. Jsem typický strávník české kuchyně. Ale zároveň si myslím, že je občas potřeba změna. Takže na americkou pochoutku, burgera nebo žebírka, také ráda zajdu. Tady mají naprosto skvělé jídlo,“ prozradila zpěvačka s úsměvem.



A co ještě zpěvačku čeká v létě? „Teď jsem hodně v Čechách, mám hodně práce s přípravami nového alba, které chceme vydat v září. A pak mě baví chodit do lesa na houby. Strašně mi to chybělo,“ doplnila.