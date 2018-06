Helena Zeťová chce starší chlapy

14:48 , aktualizováno 14:48

Když se dívčí trio Black Milk před časem rozpadlo, rozhodly se jeho členky jít vlastní cestou. Rozchod to byl poněkud dramatický, mladé dámy si vzájemně vypraly špinavé prádlo a prý si i nafackovaly. Nejkontroverznější z nich Helena Zeťová chvíli tápala, co dál, a nyní má už konkrétní plány do budoucna.