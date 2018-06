Helena Zeťová bude mít svůj kalendář

Pro tradiční prestižní kalendář na příští rok si Helenu vybrala firma Stock, která letos prezentovala krásu Ivy Kubelkové a v minulých ročnících jiné půvabné divy, jako je Markéta Hrubešová, Andrea Vránová nebo Jitka Kocurová.

"Je to pro mě pocta," usmívala se Helena při podpisu smlouvy jen pár dní před odletem. "Moc se těším, ale vím, že to bude i pěkná dřina. Jsem zpěvačka a hodně naturální člověk - zrovna moc nemusím líčení a různé zdobení a dlouhé hodiny pózování. Už mám nějaké focení za sebou, tak vím, co to obnáší, a už teď se psychicky připravuju," vtipkovala.

Ještě krásnější Helenu z ní bude vytvářet vizážistka Renata Zelenková a fotograf Jaroslav Šimandl. Dokonce ji ani moc netrápí, že určitě hned někdo nové fotky využije a připomene její neblaze proslulé erotické snímky z dávné minulosti. "Jestli to někomu stojí za to, tak ať je klidně vytáhne. Já jsem teď už úplně jiná - jinak vystupuju i vypadám. Tyhle fotky budou rozhodně oblečené a budou moc krásné," těší se Helena.

S miláčkem na Lefkádu

Týdenní maraton focení na Rhodu si ovšem hned potom vynahradí na nedaleké Lefkádě, kam se jako jediná ze štábu rovnou přesune - ostatní se vrátí domů. I když i tam bude trochu pracovat, spojí to s příjemným odpočinkem ve vlnách se svým miláčkem, hokejistou Jardou Bednářem. "Budu tam zpívat na surfařských závodech - moje první vystoupení v Řecku!" chlubí se.

Pak se hned vrátí do Čech do nahrávacího studia, kde právě vzniká její nové album, které chystá na září. "To aby se pořád nehrálo jen "Impossible", směje se. "Musím připravit pro naše publikum nový písničky a pak se zase vracím pracovně do Řecka, kde v Aténách začnu pracovat na řeckém albu," dodává.