Helena Vondráčková se podruhé vdala na Karlštejně

Falešná nevěsta a pravá nevěsta. Na hrad Karlštejn směli v sobotu jen ženich s nevěstou a dva svědci. I takové atrakce na zmatení přihlížejících lidí provázely svatbu zpěvačky Heleny Vondráčkové a podnikatele Martina Michala.

Za svědky byli snoubencům ředitelka Linky bezpečí a manželka bývalého ministra obrany Zuzana Baudyšová a šéf fotbalového klubu Amfora Petr Salava.

Apríl! To není ta pravá



K branám Karlštejna přijíždějí dvě auta. Jedno z nich má na poznávací značce místo čísel nápis Helena. Nevěsta vystoupí - a není to Helena. Stejně tak ženich není pravý. Bývalý ministr obrany Antonín Baudyš má už dávno po svatbě a znovu se ženit nechystá. Z nepravé nevěsty se vyklubala kamarádka Vondráčkové, která měla navlas stejné šaty a účes. Teprve za nějakou dobu přijíždějí ta pravá čtyři auta, z nichž to, co má na kapotě kytici z růží a chryzantém, veze skutečnou Helenu Vondráčkovou. Kromě nich už se do hradu nikdo jiný nedostal. Po obřadu se novomanželé přestěhovali jen o pár set metrů dál, do restaurace Pod Dračí skálou. K nim se připojily asi dvě desítky hostů, které přivezl speciální autobus. Svatební veselice se začala pomalu rozjíždět až kolem čtvrté hodiny. Novomanželé ji pro tři stovky pozvaných hostů uspořádali v luxusním S-klubu v Řitce. Ačkoli má tento podnik svou vlastní internetovou stránku, která nabízí své služby a ubytování, obyčejný člověk může na přenocování v něm zapomenout. Počáteční písmeno "S" totiž znamená "slavní" a objednat si pokoj zde může jen slavná osobnost, která je členem klubu. Kdo chtěl, přijel do Řitky vlastním autem, ale nemálo lidí využilo objednaný autobus, který kyvadlově jezdil od půl páté odpoledne až do rána mezi smíchovským nádražím v Praze a klubem.

Bezpečnostní opatření se téměř nekonala

Postupně se v S-Clubu objevili zpěvák Karel Gott, ministr kultury Pavel Dostál, Hana Zagorová s manželem Štefanem Margitou, Václav Neckář a Felix Slováček s ženou Dagmar Patrasovou. Přijeli také Bára Basiková, Zdeněk Troška a další. Během večera se klub zaplnil nejen známými hvězdami, ale také těmi, kteří pomáhají slávu utvářet - skladatelé, textaři, producenti a lidé z reklamních agentur. Avizovaná bezpečnostní opatření, která nevěsta s ženichem vyhlásili, však v průběhu dne vzala poněkud zasvé. "Proto, abyste se mohli cítit uvolněně a spokojeně, jsme podnikli řadu opatření. Prosíme vás tedy o pochopení, kdy u vchodu do S-Clubu musíme provést důkladnou kontrolu pozvánek, a tím zabránit vniknutí nezvaných osob," psali v dopise hostům snoubenci. Ve skutečnosti mohl už do autobusu, který vozil hosty do Řitky, nastoupit prakticky kdokoli. U vchodu do honosného klubu se žádná velká kontrola také nekonala. Tři velcí silní hoši se podívali na očíslované pozvánky, a tím veškerá kontrola skončila. Svatební hosté se celý večer procházeli po všech vyzdobených místnostech. Bavili se v sále, kde hrála peruánská kapela, postávali kolem stolků a popíjeli drinky nebo posedávali v sousední hale s bazénem. V něm plavaly nejen kopretinové květy, ale také nafukovací lehátko s barevnou palmou, na které visela cedule "Ostrov HELMAR - soukromý pozemek - vstup zakázán".

Zazářila diskotéka Skalky a Hrdinky

Na celou oslavu shlížel z prvního patra kromě jiných také obrovský obraz Václava Klause. Po šesté hodině sešli mezi svatebčany oba novomanželé ještě ve svatebních šatech. Nastala řada gratulací a hostům se otevřel také přistavený vyhřívaný stan s občerstvením. I když se nevěsta snažila, rozpohybovat svatební hosty se jí dlouho nedařilo. Ani poté, co (už převlečená do krémových šatů na ramínka) se sólo roztančila v latinskoamerickém rytmu. Teprve až když později v noci vystřídali peruánskou kapelu diskžokejové Miloš Skalka s Martinem Hrdinkou, lidé se začali o poznání víc bavit a dali se do tance. Jedno je po včerejší noci jasné: příští slavnou nevěstou bude zpěvačka Jitka Zelenková, které přátelé říkají "Zelenina". Právě ona totiž chytila nevěstinu svatební kytici, kterou za sebe po starém zvyku hodila mezi neprovdané ženy, jež se shromáždily v malém hloučku. Kolem půlnoci už bylo v klubu hostů o poznání méně. Autobus poctivě pendloval mezi Řitkou a Prahou, i když do něj před klubem nastoupilo vždy jen pár lidí. Pracně se promotal malými a auty zatarasenými uličkami v temné vesnici, kde snad kromě svatebčanů všichni spali, a vyrazil směrem ku Praze.

***

Jak to vypadalo na svatbě popové hvězdy

Falešná nevěsta. Zpěvaččina kamarádka a exministr obrany Antonín Baudyš si vystřelili z přihlížejících lidí. Přijeli v autě s cedulí "Helena" místo poznávací značky.

Hotovo. Po svatebním obřadu svatebčané házeli na novomanžele okvětní plátky z růží pro štěstí. Na spodní fotografii je vůz, kterým přijela pravá Helena Vondráčková.

Ženich, podnikatel a problémy

Martin Michal, dnes čtyřiačtyřicetiletý ženich Heleny Vondráčkové, patřil k výrazným podnikatelům devadesátých let. Vlastnil leteckou společnost Air Terrex, která v době největšího rozmachu plánovala, že bude konkurovat Českým aeroliniím. Vedle podnikání investoval také do fotbalu, šéfoval týmům Xaverova a Kladna. Patřil ke skupině podnikatelů-mecenášů, jakými byli třeba Alexander Komanický, Petr Mach či Vratislav Čekan. Žádný z nich, stejně jako Michal, už ve fotbale nefiguruje. Podnikáním Martina Michala se zabývala také policie. Stíhala jej pro podezření z podvodů v celkové výši čtvrt miliardy korun. K tomu se přidalo podezření z podvodu, padělání a pozměňování veřejné listiny, poškozování věřitele a porušování povinností při správě cizího majetku. Podle vyšetřovatelů si Michal sjednal úvěr na sto milionů korun, za který ručil jedním z letadel typu Boeing. Ten však měla jeho firma pouze v pronájmu. Dokumentaci k letadlu podle obvinění padělal. Tímto jednáním prý poškodil především Českou spořitelnu, která si dokumentaci k letadlu neověřila. Stamilionové úvěry měl vylákat i od ostatních bankovních domů a často za ně ručil neexistujícím majetkem. Sám Michal tvrdil, že je nevinný a za svým trestním stíháním viděl komplot konkurence.

Co předcházelo

"Naši milí, pro svatební den jsme našli místo, které se Vám určitě bude líbit," stojí v pozvánce oznamující sňatek Heleny Vondráčkové a Martina Michala.

Do poslední chvíle se podařilo utajit místo obřadu, ale až na druhý pokus. Původně se měla stát místem manželského slibu kaple zámku Štiřín, avšak po prozrazení bylo místo změněno - na hrad Karlštejn.

Heleniným svědkem byl šéf Amfory Petr Salava, Martinovou svědkyní přítelkyně Zuzana Baudyšová, ředitelka Linky bezpečí a manželka exministra Antonína Baudyše.

Nikdo jiný se obřadu, při němž zazněly písně z muzikálů Noc na Karlštejně a Starci na chmelu, neúčastnil. "Kastelán oba pak vzal do Svatováclavské kaple, což je zcela výjimečné, a tam mohli udělat svatební fotografie," řekl manažer zpěvačky Janis Sidovský.

Po obřadu na hradě se nevěsta a ženich přesunuli do podhradí, kde v restauraci Pod Dračí skálou uspořádali zvěřinové hody pro asi dvě desítky hostů.

O nevázanou hudbu se od 17 hodin v S Clubu v Řitce postará peruánská skupina a diskotéka pánů Skalky a Hrdinky. Pít se bude víno z Mutěnic, jíst se budou lahůdky dodané restaurantem Zahrada v opeře.

"S-Club Řitka najdete na trase z Prahy po Strakonické směrem na Mníšek pod Brdy... Z Prahy je možné se k nám nechat dopravit autobusem, který bude kyvadlově jezdit ze Smíchovského nádraží až k S-Clubu a zpět. První odjezd se uskuteční v 16.30 hodin a pak každých 45 minut až do 20 hodin. Dopravu zpět zajistí stejný autobus...," stojí také v pozvánce.

Dopředu bylo jasné, že svatební cesta se zatím odkládá. Hned po obřadu totiž Helena odjíždí s Karlem Gottem na několikaměsíční turné do Austrálie a Martinovi se ke klokanům moc nechce. "Uděláme si svatební cestu až potom," slíbil Martin Michal.

Ona podruhé, on popáté

Nebyl to blesk z čistého nebe. Seznámili se v dubnu roku 2000 na zájezdu fotbalov ého klubu Amfora na ostrově Bali. "Už předtím jsem ale letěla s Martinovou leteckou společností do Řecka, kde mi byl představen. To jsem zjistila až zpětně, protože jsem ho tehdy neregistrovala. Martin si to ale pamatoval," říká Helena.

První rande na Bali trávili u bazénu a u moře. Většinou ještě ve společnosti kamarádů Jitky Zelenkové, Jiřiny Bohdalové nebo Josefa Dvořáka. "Tam jsme si začali být sympatičtí," vzpomíná Vondráčková.

Ve stejném roce spolu začali vážně chodit. Protože však Helena nebyla ještě rozvedená, intimní přátelství tajili. "Scházeli jsme se vždycky v jednom takovém hotýlku za Prahou. Nechtěl jsem Heleně dělat problémy," přiznal Martin, který se po Heleně také rozvedl.

"Helenka bude mojí pátou ženou a jsem na ni patřičně hrdý," poznamenal Martin Michal, který se vzdal i své práce a ze zpěvaččina přítele se stal jejím manažerem, právníkem a rádcem.

Nečekané zásnuby oznámila nestárnoucí hvězda české pop-music koncem loňského roku. Od svého, téměř o dvanáct let mladšího přítele dostala zásnubní prsten s velkým briliantem.

"Zasnoubili se v restauraci Malá Svatá hora u Kytína, nedaleko zpěvaččina domova v Řitce u Prahy, oslavili to šampaňským a dali si biftek," líčil zásnuby Helenin manažer Janis Sidovský.

HELENA VONDRÁČKOVÁ * Dnes druhá nejpopulárnější česká zpěvačka se narodila 24. 6. 1947 v Praze. V letech 1963-1965 absolvovala gymnázium v Chrudimi, poté studovala zpěv u prof. Karenina, prof. Matouškové a prof. Smolákové.

* V letech 1965-1967 působila jako zpěvačka pražského divadla Rokoko, následující tři roky s Martou Kubišovou a Václavem Neckářem ve skupině Golden Kids.

* Od roku 1970 vystupuje jako samostatná umělkyně. Vydala desítky dlouhohrajících desek, koncertovala ve více než 30 zemích světa. Je mimo jiné nositelkou Zlatého slavíka (1965) a Zlaté bratislavské lyry (1974).

* Hrála v několika filmech, jmenujme například Šíleně smutnou princeznu, Romanci za korunu a Jen ho nechte, ať se bojí.

* Helena Vondráčková je od roku 2001 rozvedená, bývalým manželem byl německý hudebník Helmut Sickel.

* Nyní si bere o téměř 12 let mladšího přítele Martina Michala. Z její rodiny je znám bratr Jiří a neteř Lucie Vondráčková, herečka a zpěvačka.

Na první pohled idylka...

Svatba na sebe nenechala dlouho čekat. Možná byla na první pohled ušitá horkou jehlou, ale rozhodně ne odbytá. Svatební prstýnky jsou platinové, do duhy zbarvené, s jemným zlatým lemováním.

Šaty, květiny a doplňky Helena svěřila módní návrhářce Táně Kovaříkové. Jsou v barvě champagne a z téže látky a v téže barvě jsou i lodičky, které nevěstě na míru ušil Pavel Zapletal ze Zlína.

Místo závoje zpěvačka zvolila prostou ozdobu do vlasů. Ženich pochopitelně oblékne černý smoking, ovšem bez motýlka - toho si nepřála, aby jí Martin neuletěl.

... ale tatínek ani bratr nejspíš nepřijedou

Poněkud rozdílné názory na rodinnou událost mají nejbližší příbuzní Heleny Vondráčkové. Ti se nijak netají tím, že o minulosti Martina Michala získali velmi znepokojivé informace. Helenin bratr Jiří Vondráček vypracoval seznam dvaceti otázek, které pak sestře předložil.

"Vyšlo najevo, že o svém vyvoleném vlastně vůbec nic neví, což je v jejím postavení nebezpečné. Ona je opravdu skvělým objektem takových týpků. Helena se varovat nenechala - naopak přehodnotila svůj vztah k rodině a po pětapadesáti letech harmonického soužití nás označila za nepřátele," říká Vondráček. On, jeho žena, tatínek a obě děti - Lucie a David - na svatbu se vší pravděpodobností nepřijdou.

Z čeho pramení jejich nedůvěra k Martinu Michalovi? Bývalý majitel zrušené společnosti Air Terrex a akcionář firmy Terrex Group, který v minulosti vlastnil fotbalové kluby v Xaverově a v Kladně, byl stíhán v souvislosti s podezřením z rozsáhlých podvodů za čtvrt miliardy korun.

Podle policie měl vylákat z několika bank obrovské úvěry, za něž údajně ručil neexistujícím majetkem. V letech 1996 až 1997 strávil sedmnáct měsíců ve vyšetřovací vazbě.

Michal: Jsou to jen pomluvy

Martin Michal všechna obvinění zásadně popírá a považuje je za absurdní a nepodložená. Po svém návratu z vězení řekl časopisu Ring: "Pro mě to byl katastrofální zážitek, ponížení lidské důstojnosti, všude špína, špatné hygienické podmínky. Strádáte psychicky o to více, když jste přesvědčen o své nevině..."

Podle něj je to naopak Jiří Vondráček, kdo si dělá nároky na Helenin majetek. Proto zpěvaččin bratr dělal všechno pro to, aby se Helena nevdala. Svatba se měla původně odehrát na konci roku ve Spojených státech, ale právě kvůli nástrahám, které jí rodina kladla do cesty, se podle Michala všechno urychlilo.

Na jeho straně samozřejmě stojí i Vondráčková. Všechno prý způsobil společný kamarád, který se do zpěvačky zamiloval. Jakmile pochopil, že to ti dva myslí vážně, naštval se a zamířil za Jiřím Vondráčkem, u kterého svého bývalého kamaráda pořádně pomluvil.

Jen aby to vyšlo

Odpůrci sňatku však vědí své - nejsou až tak vzácné případy, kdy slavná a bohatá žena vzplane čistou láskou k muži pochybné pověsti. Takových případů najdeme doma i ve světě poměrně hodně.

Za plážového playboye Güntera Sachse se svého času provdala vnadná Brigitte Bardotová, podobného partnera se slabostí pro dívky, hazard a alkohol - Daniela Bassiniho - si zvolila krásná Romy Schneiderová.

Po osmé řekla "ano" Liz Taylorová příživníkovi Lary Fortenskému, na prospěchářské osobní strážce se "specializuje" monacká princezna Stephanie. Všechna tato partnerství nebyla šťastná a skončila rozchodem.

Helenka, jak říkají její nejbližší, by si šťastnou lásku zasloužila. Byla dlouho svobodná, jejím manželem se nestal textař Zdeněk Rytíř ani jazzový muzikant Luděk Švábenský, ani Luděk Sobota, kteří byli postupně jejími partnery.

Svatební šaty si oblékla až 28. dubna 1983, když si jako šestatřicetiletá brala o sedm let mladšího baskytaristu východoněmecké skupiny Kreis Helmuta Sickela. Svatba ve Strážnici měla být utajená, ale podívat se přišlo několik tisíc lidí.

Helmut se přestěhoval do Čech, hrál v orchestru Gustava Broma, později se věnoval komponování a manažerské práci. Moc se o něm nevědělo, do společnosti takřka nechodil. A tak byl jeho rozvod s Helenou veřejností sledován mnohem méně než její nový vztah s Martinem Michalem.