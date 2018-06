Asi jsem se jim nějak zalíbila, říká Vondráčková o své roli v seriálu

"Není to velká role. Jsou to takové minivstupy. Nicméně nejdřív byly plánovány čtyři díly, ale mám pocit, že jsem se jim nějakým způsobem zalíbila a teď to pokračuje dál a dál," říká Helena Vondráčková, která si natáčení seriálu velmi pochvaluje.

Zpěvačka v seriálu hraje samu sebe. Připravuje desku, pro kterou vybírají školní soubory po republice a jedním z nich je i ten, který v seriálu vede Ondřej Brzobohatý.

Televize Nova se do Gymplu rozhodla angažovat i další známé neherce jako je Kamil Střihavka nebo Taťána Kuchařová.

Ve skutečnosti Helena Vondráčková taky chystá desku, ale obejde se na ní bez školních sborů. Do světa už pustila singl Nemůžu bez tebe žít, což je vzpomínka na léto, které si Helena Vondráčková letos užila se vším všudy.

Kromě dovolené na Slapech, kde jsme ji navštívili s kamerou (více čtěte zde), byla také na Kanárských ostrovech a na Floridě.