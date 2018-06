Helena Vondráčková v Polsku dotančila

O tom, že česko-slovenský pár parket v pátém kole opustí, rozhodly hlasy televizních diváků. "Jsem spokojená, ale bolí mě každý kousek těla," přiznala v Polsku oblíbená popová hvězda po svém vystoupení.

Výkon se líbil i porotě a obecenstvu v sále, nicméně více hlasů od diváků dostalo zbylých osm párů. "Je to úspěch dojít až sem, když jsou vedle mě samé o několik generací mladší," podotkla šedesátiletá zpěvačka, oděná na latinskoamerickou salsu do pestrobarevných šatů.

Ve slovenské verzi soutěže, které se Vondráčková s Plačkem zúčastnili loni, byl pro dvojici osudným jive. "Všechny tance jsou těžké. Je to dřina. Navíc ještě propojit trénování s koncertováním....Skončili jsme právě včas," zmínila zpěvačka, která přislíbila, že polským divákům v soutěži sice už asi moc nezatančí, zato v některém z dalších dílů zazpívá.

Vondráčková po ukončení vystupování v soutěži podle svých slov skočí rovnýma nohama do rozjetého vlaku plného práce. Trochu odpočinku si však neodpustí. "Těším se vanu, saunu a procházky se psem, kterého jsem zanedbávala, a taky začnu vařit. Manžel (podnikatel Martin Michal) se musel teď stravovat po hospodách," podotkla s úsměvem. Prý se nemusí bát, že na něj bude uplatňovat to, co se v taneční soutěži naučila. "Učit ho tancovat je marnost nad marnost," rozesmála se Vondráčková.