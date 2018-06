Vondráčkovou šokoval dárek k narozeninám. Dostala kuchyň za milion

"Já jsem hlavně v šoku, že to je prostě takovýto dar. Oni mi to tajili. Jenom říkali, že to bude hodně nákladný dárek. Tak jsem si říkala, co to může proboha být?!," řekla zpěvačka iDNES.cz, když se dozvěděla, že dostala kuchyň v hodnotě jednoho milionu korun.

"Co uvařím? To ještě vůbec nevím. Teď jsem to teprve dostala. Kuchyň za milion, ta člověka vyburcuje k tomu, aby vymyslel něco úplně neuvěřitelného," dodala překvapená Vondráčková.



VIDEO: Nemůžu bez tebe žít. Novinka od Heleny Vondráčkové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zpěvačka na koncert přijela ve velkém stylu limuzínou. Některé z přítomných hostí ale překvapilo, že s ní z vozu nevystoupil manžel Martin Michal.



"Manžel se jen nechtěl zbytečně zviditelňovat. Tak mě doprovodil Felix Slováček, který je jedním z mých hostů," dodala Vondráčková, která zazpívala také svou novou písničku Nemůžu bez tebe žít.