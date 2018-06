Helena Vondráčková slaví narozeniny ve smutku

"Neustále u ní někdo musí být, takže se s Helenou střídáme. Občas nám vypomůže i právnička, která je i naše kamarádka. Pokud s Lisou někam jedeme, musí u toho být dokonce lidé dva, abychom ji unesli," vylíčil celou situaci Helenin manžel Martin Michal. "Jak dlouho ještě rekonvalescence potrvá, nevíme, prozatím jsme si kvůli tomu nemohli naplánovat ani dovolenou. Lisa je pro nás prostě přednější."

Helena, která se každoročně poslední týden v červnu zdokonaluje v tenisové akademii v Přerově, zde oslaví i letošní narozeniny. Proto jí ani tolik nevadilo zrušení benefičního koncertu Noc v Opeře, který byl původně plánován na 24. června, tedy na její narozeniny.



Helena Vondráčková a Martin Michal

"Zrušení koncertu nám nevadí, ba naopak jsme rádi, alespoň si narozeniny hezky užijeme i s přáteli," tvrdí manžel, který chystá pro Helenu rovnou dvě překvapení. "Právě jedu k holiči, chci se nechat ostříhat, abych se Heleně líbil. To druhé - hlavní - vám neprozradím, to už by pak nebylo překvapení," směje se Martin Michal.

Pokud se situace Lisy zlepší, měla by Helena odjet s Amforou do Finska a naplánovanou má také dámskou jízdu v Turecku.