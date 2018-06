Helena Vondráčková si potrpí na čistotu

"Všude jsem dala cedule zákaz házení odpadků a fakt je, že to lidi začali vnímat a chovat se podle toho," pokračovala Helena.



Po domluvě se starostou se každé jaro v Řitce podniká velký úklid. Papíry pomáhají Heleně sbírat i děti z vesnice, protože je to pro ně neobvyklá forma zábavy. "Nezabráníte ovšem tomu, aby cizí lidé odpadky nepohazovali. Když vidím, jak se někteří chataři zbavují smetí tím, že ho sypou někam do přírody, místo toho aby je odhodili v Praze do svých kontejnerů, nejraději bych vzala bič a napráskala jim na holou," usmála se Vondráčková.



V Řitce má zpěvačka i svoji alej. Podél cesty stojí vysázené lípy, o které se dále nikdo nestaral, a tak začaly usychat a okusovala je zvěř. "Každý rok lípy ošetřuji, stříhám je, přikládám k nim kůly, aby rostly rovně. Asi tak před pěti lety, když byla moje neteř Lucka ještě mladičká dívka, jsme spolu stromy očistily od plevele a kopřiv," vzpomíná Helena.



Zpěvačka měla od malinka vztah k přírodě a taky k zahrádkaření. Její babička prý mívala krásnou zahrádku, kam se chodila dívat celá vesnice Slatiňany u Chrudimi, odkud zpěvačka pochází. Doma v Řitce se Helena může pochlubit okrasnou, ale i užitkovou zahradu. Kromě letniček pěstuje mrkev, petržel, jahody nebo rybíz.



"Letos jsem se chystala na dovolenou do Řecka a den před odjezdem jsem zjistila, že nemám rybíz posbíraný. Od šesti hodin večer do půlnoci jsem ho stačila otrhat a namrazit do pytlíků. S klidným svědomím jsem pak v sedm ráno odletěla k moři," konstatovala Vondráčková spokojeně.

