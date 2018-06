Helena Vondráčková se zasnoubila

"Před 14 dny jsem se zasnoubila," svěřila se ČTK pětapadesátiletá stálice české hudební scény. Jejím vyvoleným je o dvanáct let mladší podnikatel."Zásnoubili se v restauraci Malá Svatá hora u Kytína, nedaleko zpěvaččina domova v Řitce u Prahy, oslavili to šampaňským a dali si biftek," vylíčil iDNES manažer Vondráčkové, Janis Sidovský."Letos svatba určitě nebude," potvrdil Sidovský. "Není čas, ale osobně si myslím, že příští rok se vezmou, " uvažuje manažer. Dodal, že v lednu se zpěvačka chystá do Las Vegas a v únoru do Austrálie. "Je možné, že to bude na některé z těchto zahraničních cest," řekl spiklenecky.Helena Vondráčková připravuje nyní s Karlem Gottem na prosinec první společné turné po České a Slovenské republice.Zpěvačka je také čerstvou majitelkou platinové knihy za pětatřicet tisíc prodaných výtisků zpovědi s názvem Helena o sobě a slavní o Heleně. Každé tři měsíce se také má objevit na Primě v roli moderátorky televizní show Dlouhá noc.Vondráčková je od loňského roku rozvedená, za manžela měla téměř dvacet let německého hudebníka Helmuta Sickela.