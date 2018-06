Helena Vondráčková se vdá 22. února

Helena Vondráčková se na svou druhou svatbu velice těší. "Budu mít krásné svatební šaty z dílny Táni Kovaříkové. Nechtěla jsem klasické bílé, a tak budou v barvě šampaň, tedy v krémovém odstínu."

Samotný obřad se tedy nebude konat v rámci některé ze zahraničích cest, jak se poslední dobou spekulovalo, ale ve Středočeském kraji. "Nikoliv však na Karlštejně," připustil Sidovský z agentury Celebrity servis při vzpomínce na známý zpěvaččin hit "Lásko má já stůňu" z filmu Noc na Karlštejně.

Svatbě předcházely zásnuby

Nestárnoucí hvězda české pop music oznámila nečekaně zásnuby koncem loňského roku. Od svého o dvanáct let mladšího snoubence dostala zásnubní prsten z bílého zlata ozdobený velkým briliantem.

I když ještě koncem minulého roku zpěvačka tvrdila, že eventuální sňatek je v nedohlednu, opak je pravdou. V současné době se už Helena Vondráčková intenzivně připravuje na svatební obřad. "Mám velkou radost," usmívá se Helena Vondráčková, která si vybrala podle svého gusta. "Dávám přednost mužům něžným a pozorným. Zároveň musí být chytrý, vzdělaný a hodný."



Štěstí v lásce i ve hře

Heleně se daří v lásce. V rozporu s příslovím "neštěstí ve hře, štěstí v lásce", se jí nedávno dařilo i v casinu v Las Vegas. "Šlo to velmi rychle. Hodila jsem do automatu dva dolary. Tahalo se tam za kliku, různě to blikalo a rachotilo. Nakonec vypadl lísteček s výhrou," svěřila se zpěvačka.

"Gambler se ale ze mě rozhodně nestane. Kdysi, před dvaceti lety, jsme s Jirkou Kornem v Cannes zkusili hrát v casinu a jeho chytil mamon. Nakonec jsme samozřejmě prohráli všechno a k ránu jsme odešli s prázdnou. Od té doby se hazardním hrám neoddávám," vzpomíná se smíchem zpěvačka.