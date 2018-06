Helena Vondráčková ráda fandí i slaví

"Při semifinále jsme si vynesli velkou televizi na terasu a dívali se v rodinném kruhu. Pochopitelně jsem nakonec zažili velké zklamání. Ale stejně je třeba před našimi fotbalisty smeknout, protože nechali na hřišti všechno," řekl iDNES zpěvaččin manžel Martin Michal.

Helena Vondráčková celé mistrovství Evropy sledovala se svým manželem s velkým napětím a českými fotbalisty byli nadšeni. "Nenechali jsme si ujít téměř žádný zápas. Já jsem dříve spíš fandila hokeji, ale díky Amfoře jsem fotbalu přišla na chuť. Martin se navíc fotbalu věnoval od šesti let a vypracoval se jako brankář až do první a druhé ligy. Chytal za Viktorku Žižkov a Duklu Praha. Lásku k fotbalu přenesl i na syna Toníka, který jde v jeho stopách," řekla s úsměvem populární zpěvačka.

Skandovala jako o život

Na utkání s Dánskem vzpomíná jako na nezapomenutelný zážitek. "Atmosféra přímo na stadionu byla naprosto skvělá a úplně nás pohltila. Skandovali jsme jako o život. Proti Dánům nás byla na stadiónu asi jedna třetina, ale bez problémů jsme je přehlušili. Fandila jsem dokonce tak intenzivně, že jsem z nervozity snědla obrovský kornout popcornu, ačkoliv ho normálně vůbec nevezmu do pusy. Bylo to poprvé, co jsem viděla fotbalové utkání světové úrovně živě, a jsem šťastná, že jsem to prožila," vzpomíná Helena Vondráčková, která den po prohraném zápase s Řeckem oslaví ve svém domě v Řitce sedmapadesáté narozeniny.

Oslaví narozeniny s Gottem

Jak prozradila MF DNES, pořádá párty s Karlem Gottem (tomu je pětašedesát). Rozkrojí společně Gottův dort o průměru půl metru, který zpěvák dostal v Prima jízdě. Zdobí ho marcipánové květiny se slavíkem i fotografie zpěváka, jenž prý se rovněž dají jíst.