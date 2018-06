Helena Vondráčková prožila nejpodivnější rok

"Já měla fakt střídavě oblačno. Zemřela mi maminka a další dva blízcí lidé. Na jevišti, kam jsem se podívala, všude úspěchy. Vyšla mi nová deska Vodopád. Vystupovala jsem v Carnegie Hall, to je vrchol. V Bratislavě jsem dostala Zlatou desku. Dostanu ji i v Lucerně. V Polsku mě vítali s otevřenou náručí, mám tam sílu fanoušků. Je to rok, kdy sklízím, co jsem zasela. A doma jen brečím."

Bude se lámat tisíciletí. Co si Helena Vondráčková přeje? "Aby to celé bylo vyrovnanější…"