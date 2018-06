Helena Vondráčková: Manžel vaří a já tančím a zpívám

Po delší muzikálové pauze máte před sebou výzvu v podobě české verze světově úspěšného muzikálu Romeo a Julie. Co vás ke spolupráci zlákalo?

Když přišla nabídka na muzikál Romeo a Julie, ještě jsem ho ze zahraničí neznala. Když jsem se podívala na videa na YouTube, byla jsem nadšená. Je to sice vážnější téma, ale naprosto mě okouzlila hudba, a co se týče francouzského zpracování, uchvátila mne taneční čísla a kreace. Tak jsem si řekla, že to zkusím. Sice jde o roli chůvy, ale není to jen „paní, nesu psaní“. Je to docela důležitý element, který se jako taková nit vine celým příběhem. Mám tam navíc opravdu krásné momenty na jevišti, a to i taneční s celou skupinou.

V současné době zkoušíte hned dva muzikály. Kromě Romea a Julie je to také Mamma Mia!, kde budete hostovat. Jak moc náročná je taneční příprava po fyzické stránce?

Vlastně teď nedělám nic jiného. Manžel vaří a já tančím a zpívám. (smích) Navíc se ještě musí starat o našeho pejska, který si před nedávnem přetrhl vazy v koleni. Ale teď už je to snad v pořádku. Byli jsme takový malý lazaret, protože do toho všeho se mi udělala cysta pod kolenem, takže mám ovázanou nohu a už dva měsíce s tím bojuji. Teď už jsem snad v pořádku, před pár dny mi pan doktor i dovolil zahrát si na tenisovém turnaji.

Romeo a Julie, to je nestárnoucí příběh lásky. Nemáte pocit, že se dnes romantika často vytrácí? Že je, zvláště při seznamování dvou lidí, všechno jaksi zrychlené?

Určitě. Je to fofr (smích). Mladí lidé to dnes vnímají jinak, než to bylo v dobách dávných. Myslím si, že je to ale škoda. Já bych tohle tempo přeci jen zmírnila, protože život je strašně krátký a je potřeba si zrovna tyhle momenty seznamování, prvních doteků a tak dále, vychutnat a mít na ně čas. Ale doba je zkrátka taková, všichni spěcháme… Do hrobu (smích).

Ačkoli pracovních povinností máte podle svých slov aktuálně více než dost, nelákalo by vás například objevit se opět ve filmu?

Pokud bych dostala nějakou zajímavou nabídku, tak proč ne. Naposledy jsem dabovala krásnou pohádku Na vlásku, což mě strašně bavilo. Angažoval mě Vojta Kotek (herec a nyní i režisér, pozn. red.), kterému jsem pak řekla, že na něco podobného bych se klidně nechala opět zlákat. Stejně tak bych se nebránila postavit se třeba i před kameru, jako například v seriálu Gympl, což mě bavilo.

Když jste jmenovala své letní mimopracovní aktivity, napadá mě, jestli také někdy vyhledáváte adrenalin?

Před šesti lety jsem skočila v tandemu z letadla. Dostala jsem to jako dárek od manžela, který vždycky vymýšlí podobně bláznivé věci. Docela hodně jsem se tehdy zděsila. Ale když jsem překonala prvotní šok poté, co jsme vyskočili z letadla, tak jsem otevřela oči a ten pohled dolů byl skutečně úchvatný. Řekla jsem si: Zpět nahoru už se stejně nedostanu, tak bych mohla alespoň něco vidět (smích). Naposledy jsem letos dostala k narozeninám let balonem nad Karlštejnem, což byl úžasný zážitek. Sice jsem měla trošku obavu, když jsme se blížili k drátům vysokého napětí, ale měli jsme naštěstí zkušeného a výborného pilota Honzu Smrčku.

Máte teď v plánu nějaké podobné zážitky? Je ještě něco, co by vás

hodně lákalo?

Jsem přesvědčená, že můj muž na mě opět s něčím zajímavým přijde (smích).