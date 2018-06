Poslední dárek od manžela překvapil hlavně Karla Šípa, říká Vondráčková

„Martin věděl, jak jsem byla nadšená z prvního letu, k němuž mě kdysi přemluvil kamarád Vráťa Hlavatý. Proto nelenil a spunktoval k našemu výročí svatby opět tento výlet. Naštěstí počasí bylo naprosto ideální,“ prohlásila Vondráčková.



Z jejich balonovému výletu měl dokonce zážitek i moderátor Karel Šíp. „Byla to neskutečná sranda, když Karel na své chalupě zvedl hlavu k oblakům a my mu s manželem mávali z balonu. Ten výraz byl nezapomenutelný,“ prozradila.

I když je zpěvačka velká sportovkyně, nebaví jí bojové sporty. Zraněním se snaží vyhýbat, i když ne vždy se to povede. „Sem tam se stane, že mám nějakou odřeninu, ale naštěstí jsem neměla ještě žádný úraz. Nemůžu si dovolit se zranit, když mám nasmlouvanou práci,“ přiznala zpěvačka, která má svůj pracovní diář plný téměř celoročně.

„Je to velmi náročné. Koncertuji, zpívám v muzikálu Mamma Mia! a často vystupuji i na různých společenských akcích.“ Ani během plesové sezony si neodpočine.

„Většinou se mě týká pracovně, ale moc ráda i tančím. Manžel moc ne. Neustále mě však překvapuje krásnými gesty. Třeba květiny dostávám nejen k různým příležitostem, ale i jen tak, bez příčiny. Jsou to nádherné maličkosti, které mě dělají šťastnou. Co víc si žena může přát?“

Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem

Kromě sportu a překvapení od manžela zpěvačce zvedají adrenalin v tom negativním slova smyslu nepříjemné kauzy kolem jejího soukromí. „Lži a pomluvy se mě vždycky velice dotknou. Bylo období, kdy mě to neuvěřitelně deptalo. Ale nedali jsme se a proti lžím a pomluvám jsme se bránili. A pokud se dnes něco takového objeví, už to sice není v tom rozsahu, ale rozhodně si to líbit nenechám,“ řekla Vondráčková.

Za jednu z největších lží, které se o ní v minulosti objevily, považuje tu o údajném poměru s bývalým československým premiérem Lubomírem Štrougalem.

„To byl skutečně neuvěřitelný nesmysl. Ti, co tenkrát ‚zaručenou‘ zprávu šířili, si mě spletli se Štrougalovou dcerou Evou. Nejhorší na tom bylo, že já jsem se s ním nikdy osobně ani nesetkala,“ říká Vondráčková, která v té době měla stejný účes i auto jako premiérova dcera.