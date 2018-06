Helena Vondráčková o kouření lhala

13:31 , aktualizováno 13:31

"Tohle by snad stálo za zveřejnění!" Napsal čtenář iDNES z Třebíče a připojil fotografii zpěvačky Heleny Vondráčkové, kterou začátkem března otiskly jedny noviny. Zároveň však připojil i novinový text z poloviny března, v němž tatáž zpěvačka agituje proti kouření. "Jsem nekuřák a jednoznačně říkám: nekuřte." Citují zpěvačku noviny. "Je to droga a vím, co to dalo práce mému tatínkovi, než se kouřit odnaučil."

Celý text ve stejném duchu najdete u článku, Helena s cigaretou je ve fotogalerii.